Редких дельфинов заметили рыбаки в Ростовской области



В Ростовской области рыбаки на реке заметили двух редких дельфинов. Млекопитающих увидели жители Новочеркасска в Дону, в районе Багаевки, 18 ноября.



Морские обитатели плыли вверх по течению реки. Дельфины водятся в Чёрном и Азовском морях. Как рассказали работники Южного научного центра Российской академии наук, млекопитающие попали в реку, когда охотились за рыбой.



К слову, дельфины-азовки (подвид морских свиней) находятся под угрозой вымирания. Из-за человеческой деятельности или болезней в летнее время они могут выбрасываться на берег.