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Редких дельфинов заметили рыбаки в Ростовской области

Редких дельфинов заметили рыбаки в Ростовской области
В Ростовской области рыбаки на реке заметили двух редких дельфинов. Млекопитающих увидели жители Новочеркасска в Дону, в районе Багаевки, 18 ноября.

Морские обитатели плыли вверх по течению реки. Дельфины водятся в Чёрном и Азовском морях. Как рассказали работники Южного научного центра Российской академии наук, млекопитающие попали в реку, когда охотились за рыбой.

К слову, дельфины-азовки (подвид морских свиней) находятся под угрозой вымирания. Из-за человеческой деятельности или болезней в летнее время они могут выбрасываться на берег.

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