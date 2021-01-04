Без вести пропавший срочник из Гуково ушел из воинской части на похороны отца
Без вести пропавший солдат из города Гуково Ростовской области ушел из воинской части на похороны отца. Об этом пишет DonDay.ru со ссылкой на родственника парня - Владимира Гузеева.
Местонахождение срочника неизвестно с 13 октября 2020 года. Бабушка Вячеслава, с которой он проживал, убеждена, что внук отправился на поиски матери, давно оставившей семью.
Напомним, Вячеслава Орлова призвали на службу в Саратов в ноябре 2019 года. Но 13 октября, за месяц до дембеля, он пропал. Найти солдата не могут уже три месяца.
Вячеслав худощавый, рост – 174 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серые. Из в/ч он ушел в военной форме, с собой ничего не взял.
Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Орлова, обратитесь к представителю воинской части Максиму К. по телефону: 8-962-616-61-11.