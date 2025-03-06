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В Ростове «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате

В Ростове «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате
В Ростове на 9 Мая вернут традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на Андрея Кудрякова.

В донской столице очного шествия не было два года. В этом году оно пройдет в традиционном формате. Маршрут будет выглядеть таким образом: с площади Карла Маркса по Театральной площади до улицы Большой Садовой. Участники остановятся на проспекте Соколова.

- На домах будут размещаться баннеры с портретами защитников Отечества. Также в День Победы пройдет авто- и мотопробег к местам братских могил, - цитирует портал Андрея Кудрякова.

Добавим, что акция «Бессмертный полк» проходит в 80 странах по всему миру. В 2023 году мероприятие отменили в целях безопасности.
Фото: Миус Фронт
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