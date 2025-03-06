В Ростове «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате

Фото: Миус Фронт

В Ростове на 9 Мая вернут традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на Андрея Кудрякова.В донской столице очного шествия не было два года. В этом году оно пройдет в традиционном формате. Маршрут будет выглядеть таким образом: с площади Карла Маркса по Театральной площади до улицы Большой Садовой. Участники остановятся на проспекте Соколова.- На домах будут размещаться баннеры с портретами защитников Отечества. Также в День Победы пройдет авто- и мотопробег к местам братских могил, - цитирует портал Андрея Кудрякова.Добавим, что акция «Бессмертный полк» проходит в 80 странах по всему миру. В 2023 году мероприятие отменили в целях безопасности.