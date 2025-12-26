В Ростовской области на торги выставлен имущественный комплекс за 54,5 млн рублей

Фото: ОАО РЖД

РЖД продолжает оптимизацию своих активов, выставляя на продажу неиспользуемое имущество. В этот раз с молотка пойдет имущественный комплекс, расположенный в поселке Гигант Сальского района Ростовской области. Информация о предстоящем аукционе доступна на электронной торговой площадке "РТС-тендер". Начальная стоимость лота заявлена в 54,5 миллиона рублей.В состав имущественного комплекса входят пять капитальных нежилых зданий общей площадью около 2 000 квадратных метров, а также внушительный перечень сооружений, занимающих более 137 тысяч квадратных метров.Хотя состояние недвижимости оценивается как удовлетворительное, потенциальным инвесторам стоит учесть необходимость проведения косметического ремонта. Сообщается о необходимости обновления фасадов зданий и внутренних помещений, что повлечет за собой дополнительные расходы.Прием заявок на участие в аукционе продлится до 13 февраля 2026 года. У заинтересованных лиц достаточно времени для изучения документации, проведения аудита и принятия взвешенного решения. Итоги торгов будут подведены 3 марта 2026 года.