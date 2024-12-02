В Ростове жители ДНТ «Ягодка» задыхаются от дыма с мусорного полигона

- Мусор растаскивается по полям, бегают крысы, которые разносят заразу. Ежедневно происходит сжигание мусора. Дым от ядовитых горящих отходов не дает нам и нашим детям дышать чистым воздухом, а мы боимся, что в какой-то момент может произойти возгорание электроподстанции НС-1 и нашего СНТ, — рассказала одна из жительниц, Марина К.

Фото: ростов.ру

Жители дачного некоммерческого товарищества «Ягодка» в Азовском районе Ростовской области уже почти пять лет страдают от едкого дыма. Он исходит от нелегального мусорного полигона, расположенного в 500 метрах от их участков. Об этом сообщает Donday.По словам местных жителей, грузовики регулярно привозят на полигон мусор, который затем сжигают. Это происходит каждый вечер, из-за чего люди вынуждены запираться дома, чтобы не дышать ядовитыми веществами.Размер полигона составляет около одного гектара земли, а глубина котлована — шесть метров. Это два объединенных участка, куда неизвестные свозят отходы.Люди устали от постоянной вони, которая негативно влияет на организмы их и детей. Они просят власти обратить внимание на проблему, но пока им обещают проверку только летом 2025 года. До этого момента жителям придётся терпеть невыносимый запах и крыс, размножающихся на помойке.