Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Баста победил Урганта в поединке «Стихи без правил»

Баста победил Урганта в поединке «Стихи без правил»

Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, победил Ивана Урганта в поединке «Стихи без правил». Музыкант принял участие в шоу «Вечерний Ургант». Выпуск вышел на телеэкраны 23 апреля.

Придя на программу, Василий рассказывал о боксе, но признался, что не видит себя в этом спорте как профессионала. В ответ на это Иван пригласил ростовчанина сразиться в другом поединке, который больше подходит к его сфере деятельности. Участникам нужно было как можно быстрее придумывать рифмы к словам, которые вбрасывал Дмитрий Хрусталев. Тот, кто не попадал в рифму, проигрывал.

Среди задуманных слов оказались: груша, синяк, оперкот, хук и перчатка. Оба соперника показали себя достойно, но Василию все же удалось одержать победу. В честь этого выпуск решили закончить танцем.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.