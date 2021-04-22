Баста победил Урганта в поединке «Стихи без правил»

Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, победил Ивана Урганта в поединке «Стихи без правил». Музыкант принял участие в шоу «Вечерний Ургант». Выпуск вышел на телеэкраны 23 апреля.Придя на программу, Василий рассказывал о боксе, но признался, что не видит себя в этом спорте как профессионала. В ответ на это Иван пригласил ростовчанина сразиться в другом поединке, который больше подходит к его сфере деятельности. Участникам нужно было как можно быстрее придумывать рифмы к словам, которые вбрасывал Дмитрий Хрусталев. Тот, кто не попадал в рифму, проигрывал.Среди задуманных слов оказались: груша, синяк, оперкот, хук и перчатка. Оба соперника показали себя достойно, но Василию все же удалось одержать победу. В честь этого выпуск решили закончить танцем.