Азовские археологи показали посуду золотоордынского Азака
В Азовском музее-заповеднике показали хозяйственные сосуды, распространенные в золотоордынском Азаке в 14-м веке.
По словам специалистов, в то время в каждом доме можно было встретить корчагу. Это сосуд, похожий на бочонок, с двумя ручками и короткой «шейкой». В зависимости от достатка хозяина, посуда отличалась размерами. Кувшины имели высоту от 40 сантиметров до метра.
По словам заведующего отделом археологии АМЗ Андрея Масловского, такая форма сосудов была традиционна для Северного Кавказа почти две тысячи лет.
- Но из многих тысяч корчаг удается собрать всего несколько экземпляров, - добавил Андрей Масловский. - Сосуды из многочисленных обломков склеиваются не так часто и с большим трудом.
Собрать один бочонок из множества осколков - кропотливая работа. В азовском музее представлено несколько таких экземпляров. У одного из них отсутствует дно. Как установили учёные, оно отвалилось ещё в древности. Несмотря на это, испорченный сосуд не выбросили, а продолжили использовать в хозяйственных нуждах.
Напомним, ранее специалисты азовского музея рассказали о редкой находке – керамическом сосуде, привезённом из другого региона.