Боец из Ростовской области погиб в ходе СВО

Фото: Соцсети.

Боец из Ростовской области погиб в зоне СВО. 24-летний Андрей Панов получил смертельное ранение 15 мая во время выполнения боевого задания.Он родился и вырос в хуторе Верхнем Митякине Тарасовского района. После учебы в техникуме в Каменске-Шахтинском Андрей служил в Персиановке и подписал контракт с Минобороны РФ.С первых дней спецоперации он участвовал в боевых действиях.Церемония прощания с Андреем Пановым пройдет 25 мая в хуторе Верхнем Митякине, на улице Центральной, 59, в 12:00.