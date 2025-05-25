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Боец из Ростовской области погиб в ходе СВО

Боец из Ростовской области погиб в ходе СВО
Боец из Ростовской области погиб в зоне СВО. 24-летний Андрей Панов получил смертельное ранение 15 мая во время выполнения боевого задания.

Он родился и вырос в хуторе Верхнем Митякине Тарасовского района. После учебы в техникуме в Каменске-Шахтинском Андрей служил в Персиановке и подписал контракт с Минобороны РФ.

С первых дней спецоперации он участвовал в боевых действиях.

Церемония прощания с Андреем Пановым пройдет 25 мая в хуторе Верхнем Митякине, на улице Центральной, 59, в 12:00.
Фото: Соцсети.
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