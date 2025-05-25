В Ростовской области утонул девятиклассник после последнего звонка

Фото: Donday.

В Ростовской области школьник утонул после последнего звонка. Происшествие случилось 24 мая в Азове.Девятиклассник и его друзья отправились на рыбалку после школьной линейки. Они пошли на реку в районе Колонтаевского моста. Как сообщает DonDay, Андрей (имя изменено) не стал плавать вместе с друзьями. Он гулял вдоль берега, поскользнулся и угодил в глубокую яму под водой.Друзья попытались вытащить его, но безуспешно. Они вызвали спасателей, но было уже поздно.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.