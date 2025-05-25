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В Ростовской области утонул девятиклассник после последнего звонка

В Ростовской области утонул девятиклассник после последнего звонка
В Ростовской области школьник утонул после последнего звонка. Происшествие случилось 24 мая в Азове.

Девятиклассник и его друзья отправились на рыбалку после школьной линейки. Они пошли на реку в районе Колонтаевского моста. Как сообщает DonDay, Андрей (имя изменено) не стал плавать вместе с друзьями. Он гулял вдоль берега, поскользнулся и угодил в глубокую яму под водой.

Друзья попытались вытащить его, но безуспешно. Они вызвали спасателей, но было уже поздно.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Donday.
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