В Ростовской области утонул девятиклассник после последнего звонка
В Ростовской области школьник утонул после последнего звонка. Происшествие случилось 24 мая в Азове.
Девятиклассник и его друзья отправились на рыбалку после школьной линейки. Они пошли на реку в районе Колонтаевского моста. Как сообщает DonDay, Андрей (имя изменено) не стал плавать вместе с друзьями. Он гулял вдоль берега, поскользнулся и угодил в глубокую яму под водой.
Друзья попытались вытащить его, но безуспешно. Они вызвали спасателей, но было уже поздно.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.