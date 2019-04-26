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Археологи Азова нашли большую керамическую крышку, сделанную на заказ в 14-м веке

Археологи Азова нашли большую керамическую крышку, сделанную на заказ в 14-м веке
Археологи нашли в Азове редкую керамическую крышку, изготовленную на заказ в 14-м веке. Об интересной находке рассказали в местном музее-заповеднике.

Предмет необычный потому, что ранее специалисты не находили крышек таких размеров. Её диаметр достигает порядка 30 сантиметров. Самая же большая из предыдущих находок не превышала в диаметре 15 сантиметров.

Сейчас мы привыкли к тому, что вся посуда закрывается. В средневековье же хозяек не волновало, что их горшки не имели крышек. Если они и имелись в доме, то были универсальными и подходили для любого вида посуды.

- Скорее всего, найденный нами предмет предназначался для того, чтобы накрывать кухонные сосуды, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Очевидно, что подобные вещи делались на заказ.

Археологи уверены, что хозяин крышки — человек с изысканным вкусом. Он использовал её для того, чтобы пища не остывала или же чтобы на неё не садились мухи.

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