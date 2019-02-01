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Криворукий был гончар: азовские археологи собрали из осколков кособокий кувшин

Криворукий был гончар: азовские археологи собрали из осколков кособокий кувшин
Азовские археологи собрали из фрагментов кувшин, созданный неаккуратным мастером. Об этом рассказали в местном музее-заповеднике 4 февраля.

Специалисты в буквальном смысле из осколков восстанавливают историю средневекового Азака.

- Когда сосуд был разложен на фрагменты, не было видно, насколько он кривобокий, - заметил завотделом археологии Андрей Масловский. - Это не какая-то случайная деформация — его таким изготовил гончар.

Кувшин делали довольно примитивным способом. Если мастер и работал с гончарным кругом, то он служил ему только в качестве крутящегося столика.

Эксперт добавил, что и глина, и обжиг хорошие. По сути, это домашнее производство керамики.

Андрей Николаевич рассказал, что большая часть золотоордынской керамики была низкопробной. Но даже среди некачественной посуды такие кувшины выделяются.

- Представьте: где-то далеко в горах или степях мастер изготовил для своих соседей десяток таких сосудов. И один из них, сделанный криворуким человеком, попал вместе с кочевниками или переселенцами в Азак и был здесь разбит.

Обычно при использовании гончарного круга у сосудов поверхность получается гладкой. Эта же находка сплошь покрыта неровностями и буграми.

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