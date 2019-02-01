Криворукий был гончар: азовские археологи собрали из осколков кособокий кувшин



Азовские археологи собрали из фрагментов кувшин, созданный неаккуратным мастером. Об этом рассказали в местном музее-заповеднике 4 февраля.



Специалисты в буквальном смысле из осколков восстанавливают историю средневекового Азака.



- Когда сосуд был разложен на фрагменты, не было видно, насколько он кривобокий, - заметил завотделом археологии Андрей Масловский. - Это не какая-то случайная деформация — его таким изготовил гончар.



Кувшин делали довольно примитивным способом. Если мастер и работал с гончарным кругом, то он служил ему только в качестве крутящегося столика.



Эксперт добавил, что и глина, и обжиг хорошие. По сути, это домашнее производство керамики.



Андрей Николаевич рассказал, что большая часть золотоордынской керамики была низкопробной. Но даже среди некачественной посуды такие кувшины выделяются.



- Представьте: где-то далеко в горах или степях мастер изготовил для своих соседей десяток таких сосудов. И один из них, сделанный криворуким человеком, попал вместе с кочевниками или переселенцами в Азак и был здесь разбит.



Обычно при использовании гончарного круга у сосудов поверхность получается гладкой. Эта же находка сплошь покрыта неровностями и буграми.