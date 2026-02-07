Автовладельцев Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Автовладельцев Ростовской области предупредили о снеге на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировали в пресс-службе Автодора.Согласно данным синоптиков, на протяжении суток 7 февраля местами на трассе будет наблюдаться снег.На заснеженном асфальте реакция транспортного средства на руление заторможена. В связи с этим автовладельцам рекомендуется снижать скорость, держать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и не совершать резких маневров.