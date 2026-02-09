Новости
Автовладельцев Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон»

Автовладельцев Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе Автодора.

Согласно данным метеорологов, зимние осадки ожидаются утром 9 февраля. Дорога будет покрыта снегом в отдельных районах донского региона. Кроме того, снег прогнозируется на трассе М-4 в Краснодарском крае.

Водителей призывают соблюдать предельную внимательность за рулем. Необходимо увеличивать дистанцию, двигаться плавно по проезжей части, а также ориентироваться на сообщения на информационных табло.
