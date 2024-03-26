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В Ростове мать случайно заперла восьмимесячную дочь в машине

В Ростове мать случайно заперла восьмимесячную дочь в машине
В Ростове мать случайно заперла восьмимесячную дочь в машине. Инцидент произошел 25 марта на улице Нариманова.

Женщина положила дочь и вещи в автомобиль. Однако дверь машины захлопнулась. Самостоятельные попытки открыть транспортное средство не увенчались успехом. Напуганная ростовчанка обратилась за помощью к спасателям. К счастью, специалисты прибыли незамедлительно.

В ГО И ЧС по Ростовской области рассказали, что спасатели сделали щель в заблокированной двери автомобиля с помощью пневмоподушки, а затем специальным крюком открыли защелку.

Ребенка достали из машины и передали матери. Девочка не пострадала.
Фото: Го и ЧС по Ростовской области
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