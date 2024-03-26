Фото: Го и ЧС по Ростовской области

В Ростове мать случайно заперла восьмимесячную дочь в машине. Инцидент произошел 25 марта на улице Нариманова.Женщина положила дочь и вещи в автомобиль. Однако дверь машины захлопнулась. Самостоятельные попытки открыть транспортное средство не увенчались успехом. Напуганная ростовчанка обратилась за помощью к спасателям. К счастью, специалисты прибыли незамедлительно.В ГО И ЧС по Ростовской области рассказали, что спасатели сделали щель в заблокированной двери автомобиля с помощью пневмоподушки, а затем специальным крюком открыли защелку.Ребенка достали из машины и передали матери. Девочка не пострадала.