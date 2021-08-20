Автогонщики испортили тротуар возле «Ростов Арены»
Автогонщики испортили тротуарную плитку возле «Ростов Арены». Покрытие исполосовано черными отпечатками от шин легковушек.
Администрация Кировского района Ростова после случившегося обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают любителей скоростной езды.
Чтобы инциденты не повторялись, у «Ростов Арены» планируют установить камеру видеонаблюдения. Номера нарушителей будут передаваться в полицию для привлечения к административной ответственности и подсчета причиненного ущерба.