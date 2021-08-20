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Автогонщики испортили тротуар возле «Ростов Арены»

Автогонщики испортили тротуар возле «Ростов Арены»
Автогонщики испортили тротуарную плитку возле «Ростов Арены». Покрытие исполосовано черными отпечатками от шин легковушек.

Администрация Кировского района Ростова после случившегося обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают любителей скоростной езды.

Чтобы инциденты не повторялись, у «Ростов Арены» планируют установить камеру видеонаблюдения. Номера нарушителей будут передаваться в полицию для привлечения к административной ответственности и подсчета причиненного ущерба.

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