Возле «Ростов Арены» построят подземный пешеходный переход за 13,2 млн рублей



На строительство подземного пешеходного перехода возле «Ростов Арены» потратят 13 232 554 рубля. Городской департамент автодорог разместил соответствующую информацию на сайте госзакупок.



Общая длина перехода составит 63 метра, 55 из которых будут под землёй. С каждой стороны установят по две лестницы и пандусы. Работы будут вестись на магистральной улице на отрезке от Южного подъезда до улицы Левобережной. Проект необходимо реализовать до 25 декабря 2019 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля. Электронный аукцион пройдёт 24 июля.