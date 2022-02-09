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Авиакомпания «Азимут» возобновила прямые рейсы из Ростова в Израиль

Авиакомпания «Азимут» возобновила прямые рейсы из Ростова в Израиль

Из Ростова-на-Дону возобновили прямые авиарейсы в Израиль. Об этом сообщили в компании-перевозчике 10 февраля.

Первый полет воздушное судно авиакомпании «Азимут» совершит 8 марта. Далее рейс из Ростова-на-Дону в Тель-Авив будет еженедельным. Вылет запланирован на 09:10, а уже в ровно через два часа пассажиры окажутся в столице Израиля. Обратно желающие смогут улететь в 12:10, а прибыть в Ростов в 16:10.

Стартовая цена билетов - от 4 200 рублей без учета сборов.

Напомним, прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив открыли зимой 2019 года. Но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. В марте 2020 года Израиль закрыл границы и авиасообщение прекратилось.
Фото: istockphoto.com
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