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Жители Советского района Ростова остались без тепла из-за аварии

Жители Советского района Ростова остались без тепла из-за аварии
Жители Советского района Ростова-на-Дону остались без тепла из-за аварии. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

10 декабря на тепловых сетях по улице Малиновского был обнаружен дефект. Из-за этого 32 многоквартирных дома на улицах Стабильной, Жмайлова и Малиновского остались без тепла.

В настоящее время специалисты работают над устранением неполадки. Восстановление отопления ожидается к 19:00.
Фото: Ростов ру
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