Астроном из Ростова назвал звездопады, которые могут исчезнуть в этом веке

Фото: Николай Дёмин.

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин рассказал Rostov.ru, какие кометы прекратят существование в ближайшем столетии, а вместе с ними — и метеорные потоки.Небесные тела (кометы и астероиды) возвращаются к Солнцу с определенной периодичностью. Некоторые из них при этом пересекают орбиту Земли. А когда наша планета достигает этого места, вращаясь вокруг светила, частицы пыли, выброшенные кометой, сгорают в атмосфере Земли. Это и есть метеорный поток, а метеорами называется сама вспышка при сгорании «космического мусора». Если кометы и астероиды, регулярно оставляющие шлейф на орбите Земли, распадутся, очень скоро сойдет на нет и активность потока.— Самый известный пример — комета Энке, являющаяся родительским телом потока Тауриды. Ее открыли в 1786 году, и с тех пор она потеряла примерно 85% массы, — поделился Николай Дёмин. — Скорее всего, полностью разрушится в XXI веке.Среди кандидатов на быстрое разрушение оказалась и комета 73Р/Швассмана — Вахмана, связанная с потоком тау-Геркулиды. Ее ядро в 1995 году распалось на четыре части, две из которых уже полностью разрушились. Через несколько десятилетий комета окончательно перестанет существовать.— Возможно, комета Швассмана — Вахмана полностью разрушится даже в этом десятилетии, — добавил ростовский ученый. — Чем меньше от кометы остается, тем быстрее она разрушается.Всего известно порядка 7 тысяч комет, проходящих через Солнечную систему, и более 700 метеорных потоков. При этом в последние годы наиболее активны всего несколько десятков звездопадов. Среди популярных — Ориониды, Дракониды, Лириды, Урсиды, Персеиды, Квадрантиды, Геминиды. Их родительские тела находятся в хорошем состоянии и не подвержены процессу быстрого распада.— Родительское тело потока Ариетиды пока не известно. Высказывались предположения, что это может быть астероид (1566) Икар либо кометы 96P/Макхольца или P/1996 J6 (SOHO), — обратил внимание астроном. — Также нельзя исключать вероятность, что родительского тела у этого потока в настоящее время не существует и оно разрушилось в прошлом.Однако распад кометы — не единственная причина, по которой со временем могут исчезать метеорные потоки. Дело в том, что кометы — очень легкие, их масса в миллионы раз меньше массы планет. Поэтому под воздействием гравитации более крупных объектов они легко меняют свои орбиты. В результате пылевой шлейф тоже со временем смещается, и Земля его больше не пересекает либо пересекает в другое время.Например, июньские Боотиды в начале XX столетия были чрезвычайно активны и показывали сотни метеоров в час. В 1918–1927 годах после нескольких сближений родительского тела (комета 7Р/Понса — Виннеке) с Землей и Юпитером его орбита сильно изменилась. У кометы возник новый пылевой шлейф, не пересекающий орбиту нашей планеты, а старый со временем рассеялся. Поэтому активность потока упала в 100 раз.