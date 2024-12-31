Астролог рассказала, что нельзя делать в новогодние праздники

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Астролог Фаина Вострова рассказала, что нельзя делать в новогодние праздники. Об этом специалист поделилась с Donday 31 декабря.Чтобы год Зеленой Деревянной Змеи прошел успешно, следует учесть несколько правил.В канун Нового года не стоит судить себя и окружающих людей. Эмоции необходимо держать под контролем. В это время причин поругаться может быть много – они усилятся из-за напряжения Марса и Плутона (двух воинствующих планет).Нежелательно в предновогоднюю ночь игнорировать темы астрологии, нумерологии, научной деятельности, космоса и будущего. В них можно найти для себя подсказки.- Не стоит также сливать свою энергию и силу на конфликты и выяснение отношений. Женщинам в новогоднюю ночь рекомендуется контролировать свои желания. Разбег от милашки до стервы - одна секунда. К концу 01.01.25 эмоциональный фон будет запредельным. Нельзя поддаваться своим негативным чувствам. Контролируйте себя во время разговоров с мамой. Чувства и эмоции могут быть непостоянными, - добавила астролог.Самой важной традицией в новогоднюю ночь является желание. Его необходимо правильно «захотеть». Лучше при формулировке исключить частичку «не». Желание должно выглядеть позитивно: «будьте здоровы», «будьте аккуратны и осторожнее», «время для любви и счастья» и т. д. вместо «не болей», «не ушибись», «не грусти».Уже 2 января станет легче в эмоциональном плане. Но энергия подавления и манипуляций все еще сохраняется, поэтому не рекомендуется трудиться на износ. А в Рождество эмоциональное напряжение снова усилится: много действий на эмоциях.- Нельзя вмешиваться в дела других людей, особенно женщин. В этот период может ощущаться личное недовольство собой и своим внешним видом. Избегайте критики в адрес другого человека по поводу его внешности и как он выглядит. Не стоит также планировать что-то серьезное. За пеленой мечтательности и грез можете наделать ошибок и наобещать того, что не сможете выполнить, - подытожила Фаина Вострова.