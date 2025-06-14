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Труп с огнестрельными ранениями нашли в машине в Ростовской области

Труп с огнестрельными ранениями нашли в машине в Ростовской области

В Цимлянском районе в автомобиле было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом 14 июня сообщили в СУ СК Ростовской области.

Погибшим оказался 36-летний житель Ростовской области, обнаруженный в машине, стоявшей на краю проселочной дороги. Следственный комитет Ростовской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" в связи с данным инцидентом.

После первичного осмотра тела и места происшествия были назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.
Фото: Donday
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