Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Двое пострадали в страшном ДТП с мотоциклом в Ростовской области

Двое пострадали в страшном ДТП с мотоциклом в Ростовской области

В Новочеркасске 14 июня около 2:30 ночи произошел серьезный инцидент с участием мотоцикла, в результате которого травмы получили два человека.

По имеющейся информации, девятнадцатилетний водитель мотоцикла двигался по проспекту Баклановскому, вблизи дома номер 75. Впереди него ехал автомобиль "Фольксваген Гольф", управляемый 23-летним парнем. Вероятно, мотоциклист не соблюдал необходимую дистанцию, что и привело к столкновению транспортных средств.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что в результате данного дорожного происшествия мотоциклист и его 18-летний пассажир получили повреждения и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.