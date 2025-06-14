Двое пострадали в страшном ДТП с мотоциклом в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Новочеркасске 14 июня около 2:30 ночи произошел серьезный инцидент с участием мотоцикла, в результате которого травмы получили два человека.По имеющейся информации, девятнадцатилетний водитель мотоцикла двигался по проспекту Баклановскому, вблизи дома номер 75. Впереди него ехал автомобиль "Фольксваген Гольф", управляемый 23-летним парнем. Вероятно, мотоциклист не соблюдал необходимую дистанцию, что и привело к столкновению транспортных средств.В областной Госавтоинспекции сообщили, что в результате данного дорожного происшествия мотоциклист и его 18-летний пассажир получили повреждения и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.