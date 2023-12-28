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Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Ростове. Информацию об этом сообщили 28 декабря в городской администрации.В ночь на 1 января общественный транспорт будет курсировать до 1:00. Кроме того, изменения будут действовать 6 и 7 января. В эти дни уехать по своим делам жители смогут до 03:00. Также с 20:00 трамваи № 1 и № 4 изменят свои маршруты. Схема движения будет выглядеть таким образом: от Буденновского до Театрального по улице Максима Горького и далее по маршрутам следования.В другие дни общественный транспорт будет курсировать согласно привычному расписанию. Ростовчанам следует заранее планировать свои маршруты.