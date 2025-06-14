В Ростовской области измерили уровень радиации на середину июня

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В середине первого летнего месяца эксперты из Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и экологического мониторинга осуществили ряд проверок радиационного фона в пределах ЮФО, в том числе и в Ростовской области.Согласно данным, полученным 12 июня, зафиксированные значения не выходят за границы допустимых показателей и соответствуют природному фону. В частности, в районе расположения Ростовской атомной электростанции мощность гамма-излучения варьировалась от 0,12 до 0,15 микрозиверт в час.