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На Западном в Ростове до конца лета ограничат проезд по нескольким улицам

На Западном в Ростове до конца лета ограничат проезд по нескольким улицам

В Западном районе Ростова до конца летнего периода будет частично перекрыто движение по ряду улиц. Информацию об этом предоставили в департаменте, отвечающем за автомобильные дороги и организацию движения.

В связи с проведением работ по обновлению трамвайной инфраструктуры, с 25 июня по 31 августа будет введено ограничение на передвижение автотранспорта на следующих участках: ул. Еременко от пересечения с ул. Жданова до ул. Малиновского; круговое движение на пересечении пр. Солженицына и ул. Еременко; перекресток ул. Ткачева и пр. Солженицына.

Автомобилистов призывают принять во внимание сложившуюся ситуацию на дорогах при планировании своих маршрутов по городу.
Фото: Donday
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