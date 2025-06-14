В Ростовской области родные разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области семья ищет 57-летнего Георгия Буханенкова. С 9 июня о местонахождении мужчины нет никакой информации.В указанный день Георгий вышел из своего дома в станице Старочеркасской и ушёл в неизвестном направлении. Родные, встревоженные его длительным отсутствием и отсутствием контакта, обратились за содействием к правоохранительным органам и добровольцам.Рост мужчины около 170 см, он плотного телосложения. У Георгия тёмно-русые волосы с сединой, карие глаза.В день, когда он исчез, на нём были: бежевая футболка, бежевые бриджи, камуфляжные тапки (зелёного цвета) и панама той же расцветки.Если вы узнали человека на фото или знаете что-либо о его местонахождении, пожалуйста, позвоните на горячую линию: 8 800 700 54 52.