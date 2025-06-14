Государственную награду молодому солдату из Ростовской области вручили посмертно
В социальных сетях администрация города Азова сообщила о присвоении высокой государственной награды посмертно военнослужащему из Ростовской области.
Торжественная передача награды за проявленное геройство прошла в здании городской администрации 13 июня. Награда была вручена матери героя, Ольге Дмитриевне.
Александр Кадуков был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени (Георгиевским крестом) за проявленные смелость, храбрость и самоотверженность при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции, что подтверждено Указом Президента РФ.