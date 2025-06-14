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Государственную награду молодому солдату из Ростовской области вручили посмертно

Государственную награду молодому солдату из Ростовской области вручили посмертно

В социальных сетях администрация города Азова сообщила о присвоении высокой государственной награды посмертно военнослужащему из Ростовской области.

Торжественная передача награды за проявленное геройство прошла в здании городской администрации 13 июня. Награда была вручена матери героя, Ольге Дмитриевне.

Александр Кадуков был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени (Георгиевским крестом) за проявленные смелость, храбрость и самоотверженность при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции, что подтверждено Указом Президента РФ.
Фото: администрация города Азов
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