Очередная массовая авария произошла в Ростовской области

Фото: Соцсети

В Ростовской области зафиксировано очередное серьезное ДТП. Свидетели инцидента разместили видео и фото с места происшествия в социальных сетях.По информации от очевидцев, вечером 14 июня на автодороге между Каменоломнями и Майским произошло столкновение с участием грузовика КамАЗ и двух легковых автомобилей. Большегруз перевернулся, полностью заблокировав проезд. Один из легковых автомобилей также преградил путь, в то время как второй от удара отбросило в сторону.Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. Причины и детали произошедшего выясняются компетентными органами.