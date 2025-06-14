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Очередная массовая авария произошла в Ростовской области

Очередная массовая авария произошла в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировано очередное серьезное ДТП. Свидетели инцидента разместили видео и фото с места происшествия в социальных сетях.

По информации от очевидцев, вечером 14 июня на автодороге между Каменоломнями и Майским произошло столкновение с участием грузовика КамАЗ и двух легковых автомобилей. Большегруз перевернулся, полностью заблокировав проезд. Один из легковых автомобилей также преградил путь, в то время как второй от удара отбросило в сторону.

Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. Причины и детали произошедшего выясняются компетентными органами.
Фото: Соцсети
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