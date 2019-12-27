Астролог из Ростова рассказал, что ждёт каждый знак Зодиака в новом году



Ростовский астролог рассказал, что принесёт 2020 год каждому знаку Зодиака. В преддверии Нового года Ольга Шумилина составила прогноз на будущий год для читателей Rostov.ru.



Овен

В 2020 году огненным Овнам представится шанс подняться на очередную ступеньку карьерной лестницы, а то и перемахнуть через одну-две. Постарайтесь обдумывать поступки, поумерить пыл в осуществлении собственных амбиций. Это поможет избежать трений, проблем на службе и в бизнесе. Успех возможен, но при условии, что Овен точно знает, чего хочет, и понимает, что ради достижения цели чем-то придётся поступиться.



Телец

Люди и обстоятельства, с которыми столкнется Телец в новом 2020 году, вдохновят его расширить интеллектуальные горизонты с помощью высшего образования, повышения квалификации, изучения или применения иностранных языков. Для Тельцов успешны будут деловые и коммерческие контакты с людьми и фирмами из-за рубежа. В течение года вас порадуют поездки за границу.



Близнецы

В год Металлической Крысы Близнецов ждёт успех в инвестициях и делах, связанных с недвижимостью. Используйте возможность увеличения финансового состояния благодаря удаче или связям с нужными людьми. Холостые Близнецы могут заключить брачный союз. Появится возможность избавиться от финансовых долгов.



Рак

Поскольку успех Раков во многом зависит от окружающих, интенсивное общение будет полезным. Потенциально перспективными станут новые союзы, созданные как в сфере любви, так и в сфере бизнеса. В конце уходящего года Раки, давно состоящие в браке, могли заметить период повышенной конфликтности, разлада со второй половиной. В Новом 2020 году пересмотрите свои отношения и приложите усилия для выхода на новый уровень отношений.



Лев

В предстоящем году характер и масштаб работы Львов изменятся со знаком «плюс». Ваша сфера деятельности потребует частых поездок и повышения квалификации. Собственникам бизнеса понадобится нанять работников. Взаимоотношения с коллегами улучшатся или перейдут на новый уровень. В год Металлической Крысы у Львов, работающих по найму, появятся перспективы. Спокойно относитесь к любым преобразованиям на работе, они пойдут на пользу. Беспокоиться о здоровье в течение 2020 года не придется, общее состояние улучшится.



Дева

У трудолюбивых Дев в Новом году возникнет желание улучшить свою жизнь, появится ощущение, что вы вполне способны добиться процветания. Захочется приобрести предметы роскоши, потратить больше обычного времени на отпуск, позволить себе более изысканную или дорогую одежду. У Дев, занятых в творческих сферах, реализация проектов пройдет на «Ура!». Можно ожидать успеха в отношениях с противоположным полом. В предстоящем году Девы пойдут на риск и в большинстве случаев окажутся победителем. Возможно прибавление в семействе. В жизни начинается полоса праздников, увлечений и азарта.



Весы

Сегодняшние действия Весов расширят личные, профессиональные и интеллектуальные горизонты в 2020 году. Активизируются совместная деятельность и контакты с членами семьи. В Новом году Весы приступят к поискам более роскошного просторного жилья или затеют ремонт и смену интерьера дома. Также в этот год бездетные Весы могут ждать прибавление в семье. В течение года Весы отправятся в дальние поездки, в том числе и за границу. Может порадовать приезд родственников издалека.



Скорпион

Новый год принесет Скорпионам много новых перспективных знакомств и связей. Скорпионов, которые ещё учатся, ждут успехи в обучении, приход новых и важных знаний. Часто в этот период на человека сваливается огромное количество самой разной информации. Общение и путешествия станут более интенсивными, ваш круг знакомств расширится, способствуя обмену идеями и опытом. В год Металлической Крысы у Скорпионов получится сблизиться с братьями и сестрами, порадоваться за их успех.



Стрелец

Огненным Стрельцам Новый 2020 год подарит возможности и перспективы для расширения доходов. Особенно повезёт Стрельцам, занятым в сферах преподавания, организации чего-либо, туризма. В год Крысы деньги для Стрельцов станут источником удовольствия, соответственно, сильно увеличатся траты. Потенциальной бюджетной катастрофы можно избежать, если найдёте способ, как хранить и во что вкладывать средства, сумеете увеличить свои доходы.



Козерог

В Новом 2020 году упорные Козероги увеличат вес собственного авторитета. Возможно, вам захочется потакать своим слабостям. Как результат, можете прибавить в весе. Если вы сможете избежать этого искушения, ваши усилия приведут к обретению более «здорового» имиджа. В предстоящем году можно и нужно лучше понимать себя и изучать способы самосовершенствования. Год Крысы для Козерога – год достижения личных целей и освобождения от сдерживающего влияния.



Водолей

Водолеям год Крысы даст погружение в себя, изучение своего бессознательного, открытие новых граней личности. Возможен переезд в другой город, страну. Год для Водолеев окажется периодом очень мощного и активного внутреннего роста. Будете охотнее помогать тем, кто попал в беду. Если вам потребуется помощь, она подоспеет вовремя — из тайных или неожиданных источников.



Рыбы

Рыбы расширят круг друзей, у вас появится много единомышленников. В Новом году вы будете проявлять активное участие в коллективной деятельности, чаще выходить в свет. Все, что случится в предстоящем 2020 году, даже ситуации, которые вы считаете неудачными, со временем принесут пользу. Дружба укрепится, взаимоотношения с нынешними друзьями наладятся. Участие в работе общественных организаций станет более активным и полезным для вас.