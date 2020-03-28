Ростовский астролог рассказал, что предпринять каждому знаку Зодиака в самоизоляции



Астролог из Ростова-на-Дону дал рекомендации, как с пользой провести период самоизоляции. Ольга Шумилина рассказала, как каждому знаку Зодиака справиться с психозом на фоне пандемии коронавируса.



Овнам специалист советует пройти гештальт-терапию. Она заключается в том, что в качестве эксперимента человеку предлагается поговорить о какой-то своей проблеме, событии из жизни, описать какую-то гипотетическую ситуацию или представить на пустом стуле важного для себя человека и поговорить с ним. Терапевт следит за реакцией клиента и фиксирует изменения в его поведении. Это поможет проанализировать свои поступки.



Для Тельцов подойдут телесные практики, которые позволят разобраться в своём физическом состоянии, полюбить свой организм и начать понимать все его потребности. Работа с телом поможет человеку разобраться с тем, чего он боится, и выявить зоны, куда он «скидывает» свои страхи. Астролог советует заняться кинезиотерапией — комплексом упражнений, направленных на разработку суставов, позвоночника, мышц и сухожилий.



Близнецам следует заняться своим разумом, поэтому время самоизоляции им следует уделить астрологии и нумерологии. Цифры помогут расставить по полочкам свои мысли и переживания.



Представителям знака Рака советуют заняться расстановкой как предметов в доме, так и мыслей в своей голове. Период самоизоляции можно потратить на тета-хилинг — практика, в ходе которой человек выявляет свои приоритеты и делает жизненные установки, настраивая себя только на положительный лад.



Львам подойдут трансформационные игры и сказка-терапия. Вместе с друзьями или членами семьи можно разыграть жизненную ситуацию в формате сказки, чтобы взглянуть на неё со стороны. Также есть вариант настольной игры, где, кидая кубик, человек выбирает проблемную ситуацию и с помощью карточек ищет пути её решения. Львам следует заняться техниками для самопознания и личностного роста.



Девам советуют посвятить время тета-хилингу и нумерологии.



Весы могут заняться психоанализом. Для этого подойдут любые известные техники, в том числе беседа со специалистом и гештальт-терапия. Разговор по душам с подружкой будет не менее полезным.



Для Скорпионов в качестве успокоения подойдут те же занятия, что и для Раков, — расстановка и тета-хилинг.



Стрельцам следует обратить внимание на духовную практику. Обратитесь к философии буддизма и даосизма. Изучите шаманские практики — согласно их мировоззрению в каждом живом существе и предмете есть душа, что позволяет ощутить свою причастность ко всем процессам на Земле и в космосе.



Козерогам, как и Овнам с Тельцами, подойдут телесные практики и гештальт-терапия.



Водолеям для самопонимания нужно обратиться к нумерологии и астрономии.



Рыбы смогут наладить гармонию с собой и окружающими посредством тета-хилинга и расстановки.



Астролог советует каждому человеку в период самоизоляции и дистанционной работы найти второй источник дохода, а также заняться поиском ресурсов внутри себя, которые бы могли извлекать выгоду из сложившейся ситуации.