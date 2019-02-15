Артиллеристы ЮВО провели в Ростовской области репетицию салюта к 23 Февраля



В Ростовской области артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провели тренировку праздничного фейерверка. Салют дадут 23 февраля в Ростове в честь Дня защитника Отечества.



Тренировка проходила на полигоне Кузьминский.

- Расчеты орудий отработали порядок действий военнослужащих при выполнении выстрелов из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из фейерверочных комплексов 2А85, смонтированных на базе автомобиля КамАЗ, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.



Для запуска праздничного салюта будут привлечены более 100 военнослужащих. В День защитника Отечества они произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом более одной тысячи фейерверков различных типов.



Фейерверк раскрасит небо над Ростовом в субботу, 23 февраля, в 21:00.

