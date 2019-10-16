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Арестованного мэра Новочеркасска перевели в элитное СИЗО

Арестованного мэра Новочеркасска перевели в элитное СИЗО
Задержанного по подозрению в получении взятки главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина перевели в элитное СИЗО.

После решения суда об избрании меры пресечения чиновника поместили в следственный изолятор № 1 Ростова на улице Максима Горького, но на следующий день перевели в СИЗО № 4 на Большой Садовой, сообщает DonDay.ru.

СИЗО № 4 располагается в здании Федеральной службы безопасности Ростовской области на первом этаже. Помещение, отведенное для содержания задержанных, рассчитано примерно на 25 человек. От других мест содержания арестантов оно отличается более комфортными условиями, питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, мэра Новочеркасска Игоря Зюзина задержали 15 октября. Он подозревается в получении 2,6 млн рублей от коммерческой компании, будучи на посту главы города Зверево. Ранее за этот же факт была осуждена заместитель Зюзина Альбина Порошина, работавшая с ним в мэрии Зверево. В связи с этим есть основание полагать, что чиновница «сдала» своего бывшего руководителя.

Исполняющей обязанности главы администрации Новочеркасска назначена Лариса Конюшинская.

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