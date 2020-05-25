Арендованный «Рубином» игрок «Ростова» заболел COVID-19
Игрок футбольного клуба «Ростов», находящийся в аренде у казанского «Рубина», заразился коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 20-летнего защитника Николая Пояркова.
Команда сдала тест на COVID-19. Тест Пояркова показал положительный результат. С футболистами и персоналом команды Николай не контактировал. Игрок находится на самоизоляции дома, в Казани, сообщили в пресс-службе команды.
Николай стал вторым футболистом «Рубина», у которого выявили коронавирус. Первым результат теста получил защитник Константин Плиев. Интересно, что права на обоих спортсменов принадлежат «Ростову».
Среди игроков других клубов Российской Премьер-Лиги инфекцию обнаружили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева, хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Последние два уже выздоровели.