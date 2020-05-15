Арендованный «Рубином» игрок «Ростова» заразился коронавирусом

Игрок футбольного клуба «Ростов», находящийся в аренде у «Рубина», заболел COVID-19. Коронавирус подтвердили у защитника Константина Плиева. Об этом в казанском клубе сообщили 18 мая.Спортсмен подписал контракт с «жёлто-синими» в 2018 году, в 2019-м был отдан в аренду «Рубину».Плиев начал свою профессиональную карьеру в 2014 году, дебютировав в «Алании». Затем, перед тем, как перейти в «Ростов», играл за астраханский «Волгарь».Напомним, Чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предварительно, он должен возобновиться 21 июня и завершиться спустя месяц. Затем планируется провести финал Кубка России.