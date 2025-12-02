Аптека из Ростовской области выдавала лекарства по рецептам других препаратов

Фото: Нейросеть

В Ростовской области был зафиксирован факт отпуска из аптеки препаратов, не соответствовавших прописанным врачом. Информация об этом происшествии стала доступна благодаря материалам Арбитражного суда Ростовской области.В начале сентября территориальное подразделение Росздравнадзора провело проверку в аптечном пункте ООО «Премиум фарм плюс», находящемся в Аксае на проспекте Ленина. В ходе инспекции выяснилось, что сотрудники аптеки реализовывали лекарства, не совпадающие с назначениями, указанными в рецептах. В частности, вместо одного прописанного препарата отпускались два других лекарственных средства.Кроме того, у фармацевта отсутствовали необходимые для работы документы, подтверждающие его профессиональную пригодность, например, сертификат специалиста или документ об аккредитации. Также в аптеке не было утвержденного плана обучения персонала по вопросам правил отпуска лекарственных препаратов.В ходе анализа рецептов были выявлены неточности в оформлении: на многих отсутствовали сведения о месте жительства пациента, что является необходимым условием для некоторых категорий лекарств. Росздравнадзор подал иск в суд для рассмотрения обнаруженных нарушений. В итоге арбитражный суд признал аптечную компанию виновной и постановил взыскать штраф в размере четырех тысяч рублей.