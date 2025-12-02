Аптека из Ростовской области выдавала лекарства по рецептам других препаратов
В Ростовской области был зафиксирован факт отпуска из аптеки препаратов, не соответствовавших прописанным врачом. Информация об этом происшествии стала доступна благодаря материалам Арбитражного суда Ростовской области.
В начале сентября территориальное подразделение Росздравнадзора провело проверку в аптечном пункте ООО «Премиум фарм плюс», находящемся в Аксае на проспекте Ленина. В ходе инспекции выяснилось, что сотрудники аптеки реализовывали лекарства, не совпадающие с назначениями, указанными в рецептах. В частности, вместо одного прописанного препарата отпускались два других лекарственных средства.
Кроме того, у фармацевта отсутствовали необходимые для работы документы, подтверждающие его профессиональную пригодность, например, сертификат специалиста или документ об аккредитации. Также в аптеке не было утвержденного плана обучения персонала по вопросам правил отпуска лекарственных препаратов.
В ходе анализа рецептов были выявлены неточности в оформлении: на многих отсутствовали сведения о месте жительства пациента, что является необходимым условием для некоторых категорий лекарств. Росздравнадзор подал иск в суд для рассмотрения обнаруженных нарушений. В итоге арбитражный суд признал аптечную компанию виновной и постановил взыскать штраф в размере четырех тысяч рублей.