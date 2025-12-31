Новости
Белокалитвинская птицефабрика под конец года получила еще три иска

АО «Птицефабрика Белокалитвинская» под конец 2025 года получила еще три иска. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Как сообщает DonDay, предприятию грозит закрытие из-за накопившихся долгов. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, причиной тому стали ошибки в управлении и просчёты собственников, что привело птицефабрику к критическому состоянию.

На компанию были поданы десятки судебных исков за несколько лет с требованием оплатить задолженности в миллионы рублей. Одним из таких стал иск от представителей «КБК-ЭКСПОРТ» из Азова. Предприятие, занимающееся закупкой пшеницы и других зерновых, требует признать птицефабрику банкротом.

Три последних иска были размещены 22 декабря от предприятия из Москвы и 29-го – от двух компаний из Ставропольского края.

Сотрудники Минсельхоза Ростовской области пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Однако финансовое положение предприятия нестабильно. Возможно, птицефабрику придется признать банкротом и закрыть.
Фото: DonDay.ru.
