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Аномальная жара ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области

Аномальная жара ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области
Жителей Ростовской области предупредили об аномальной жаре. Температура поднимется до 40 градусов 22 и 23 июня. Об опасной ситуации в регионе сообщили в донском управлении МЧС.

Как назло, очень высокая температура прогнозируется на выходных, когда многие люди выезжают отдохнуть на природу или на берег водоёма. Им рекомендуют воздержаться от нахождения под открытым небом в дневное время. Перегревание организма приводит к тепловому и солнечному ударам.

Существует несколько советов, которые помогут справиться со зноем. В первую очередь, нужно прятаться от палящего солнца и надевать на голову панаму. Следует чаще пить прохладную воду, охлаждённые отвары трав и зелёный чай. В ГУ МЧС добавили, что употребление в жару алкогольных напитков крайне опасно.

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