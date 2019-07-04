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Во второй половине июля в Ростовской области ожидаются аномальная жара и засуха

Во второй половине июля в Ростовской области ожидаются аномальная жара и засуха
Фото: Алексея Бойко
На Дону во второй половине июля ожидается аномальная жара. Температура поднимется до +39 градусов. Осадки при этом маловероятны.

По информации Ростовского гидрометцентра, в первой половине июля в донском регионе средняя температура составит +30…+35 градусов. Ночью она будет опускаться до +17…+22 градусов.
- Если средняя температура в июле будет около нормы и выше, то осадки, наоборот, - ниже нормы, - сообщила заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – В отдельные дни прогнозируют кратковременные дожди, в некоторых районах - с грозами.

А вот третья декада июля станет настоящим испытанием для жителей Ростовской области. На юге и востоке области температура поднимется до +39 градусов. Ночи будут не намного прохладнее. Воздух будет остывать до +20…+25 градусов. Дожди в этот период маловероятны.

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