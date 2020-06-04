Аномальная жара ожидается в Ростовской области в ближайшие дни

Период жары в Ростовской области начался внезапно. Ещё недавно дончане ходили в куртках, а сегодня уже достали из шкафов летнюю одежду и сандалии. Столбики термометров за окном стремительно ползут вверх, наверстывая все, что упустили во время прохладного мая. В ближайшие дни в регионе и вовсе прогнозируется аномальная жара.По данным Ростовского гидрометцентра, днём во вторник, 9 июня, температура поднимется до +34 градусов. Существенных осадков не предвидится, скорость ветра будет от 5 до 10 метров в секунду, местами - порывы от 12 до 14 метров в секунду.Аномальная жара прогнозируется в течение двух дней - 10 и 11 июня. В южных и восточных районах термометры покажут до +38, в северных — от +35 до +38 градусов. При этом сохранится ветер умеренной силы.Все дни на небе будет переменная облачность, которая немного облегчит жителям Ростовской области нахождение на улице на солнцепёке.