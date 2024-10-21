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Анастасия Костенко трогательно поздравила мужа с Днем отца

Анастасия Костенко трогательно поздравила мужа с Днем отца
Ростовчанка Анастасия Костенко поздравила мужа с Днем отца. Пост жена футболиста опубликовала в соцсетях 20 октября.

Также девушка прикрепила к пожеланиям фотографии из семейного архива, в том числе снимки из дома, со дня выписки из роддома, прогулок по городу. Также к поздравлениям присоединились дочки. Они подготовили для отца стих.

- Настоящий папа - это защита, поддержка, победа, смекалка, безопасность, любовь и забота, - пишет Анастасия.

Анастасия Костенко родилась в Сальске Ростовской области. Она обрела популярность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. У них четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: Соцсети.
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