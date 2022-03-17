Анастасия Костенко трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения

Фото: соцсети

Ростовская модель Анастасия Костенко поздравила с днем рождения своего мужа - футболиста Дмитрия Тарасова. На своей странице в соцсети девушка опубликовала фотографию, добавив к ней трогательное послание.Анастасия призналась супругу в любви и сказала, что всегда и во всем готова его поддержать.- Каждый день я думаю о тебе и улыбаюсь до ушей, когда я вижу плоды нашей любви. Самое забавное - видеть, как проскальзывает твоя мимика в наших детях. Обожаю наши душевные разговоры, обсуждение планов. Я люблю тебя и желаю, чтобы все твои смелые идеи реализовывались, - написала Анастасия.Она также подчеркнула, какой Дмитрий замечательный отец. Их дети растут в гармонии и взаимной родительской любви.