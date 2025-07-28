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Аналитики выяснили, где в Ростовской области самые дорогие мясо и молочные продукты. Об этом сообщили в статистических данных Ростовстата «Средние цены на ряд товаров и платных услуг по городам Ростовской области на 21 июля».Стоимость одного килограмма говядины в Таганроге достигает 642,46 рубля. Среди шести городов в топе эта цена самая высокая. Однозначно за этим видом мяса стоит ехать в Сальск, там оно продается по самой низкой цене — всего за 569,42 рубля за килограмм.Зато в Сальске можно купить самую дорогую свинину. Её стоимость достигла 426,46 рубля. За самой дешёвой свининой стоит ехать в Ростов, в этом городе она стоит 386,46 рубля.Дороже всего курица продаётся в Таганроге. Как выяснили аналитики, в приморском городе она стоит 226,36 рубля. Дешевле всего эта птица в Миллерово (209,09 рубля за килограмм).Самое дорогое молоко оказалось в Ростове. Средняя цена за литр составляет 115,80 рубля. А вот в Миллерово этот продукт оказался самым дешевым. Его можно купить за 105,95 рубля за литр.По самой высокой цене за сыр также лидирует Ростов. Угоститься этим продуктом можно за 953,28 рубля за килограмм. За самым дешевым сыром лучше ехать в Волгодонск. Там вы его купите в среднем за 840,49 рубля за килограмм.Творог в Ростове самый дорогой (483,52 рубля за килограмм). В Волгодонске же этот продукт можно купить по самой низкой цене - 427,84 рубля за килограмм.Ростов занимает первое место в топе со сливочным маслом. В этом городе оно стоит 1 104,40 рубля за килограмм. Самое дешевое масло можно купить в Шахтах - за 1 062,56 рубля.По высокой стоимости на сметану лидируют Шахты (390,88 рубля за килограмм). Самая дешевая сметана в Сальске. Там ее средняя цена - 353,75 рубля.По итогам аналитических данных можно понять, что в основном дороже всего мясо продается в Таганроге. А Ростов-на-Дону лидирует по цене на молочную продукцию.