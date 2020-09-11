Американский беспилотник-разведчик заметили на границе Ростовской области с Украиной

Американский беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен на границе Ростовской области с Украиной, пишет DonDay.ru, ссылаясь на информацию Интерфакс АВН.Летательный аппарат поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Около шести часов беспилотник кружил вблизи границ Калининградской области, северо-запада Белоруссии и запада Псковской области, находясь при этом в воздушном пространстве Литвы и Латвии.После RQ-4B Global Hawk заметили в 35 километрах от Украины и Ростовской области. Возможно, летательный аппарат вел разведку на границах РФ, так как основное предназначение этой модели – ведение стратегической воздушной разведки.