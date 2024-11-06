Алексей Логвиненко: Услуга «социального такси» становится все более востребованной у маломобильных ростовчан
В администрации Ростова на расширенном планерном совещании обсудили предоставление услуги «Социальное такси» для маломобильных граждан. Мера поддержки реализуется всеми районными Центрами социального обслуживания населения города и центром для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
В Ростове насчитывается 11 «социальных такси». Автомобили приезжают к маломобильным гражданам по графику работы учреждения, а также при наличии свободного времени и транспорта. Место назначения также определено: организации здравоохранения, социальной защиты населения, образования, спорта, судебные органы, на вокзалы.
Сегодня маломобильные ростовчане всё чаще хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города, посещать места для проведения досуга или занятий спортом.
- Услуга «Социальное такси» стала более востребованной. Уже закуплены машины в Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский районы Ростова. В Ворошиловский машина передана, в остальные три авто передадут до конца года. Дал поручение включить в бюджет средства на приобретение авто для оставшихся районов города — Пролетарского, Кировского, Ленинского и Железнодорожного, - добавил глава администрации Ростова-на-Дону.
Телефоны районных служб, предоставляющих услугу «Социальное такси»:
Железнодорожный район: 224-28-38,
Кировский район: 263-75-78,
Ленинский район: 240-60-12,
Октябрьский район: 245-57-98,
Первомайский район: 254-20-88,
Пролетарский район: 257-52-67,
Советский район: 225-05-91.