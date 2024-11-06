Алексей Логвиненко: Услуга «социального такси» становится все более востребованной у маломобильных ростовчан

Ворошиловский район: 274-71-22,

Железнодорожный район: 224-28-38,

Кировский район: 263-75-78,

Ленинский район: 240-60-12,

Октябрьский район: 245-57-98,

Первомайский район: 254-20-88,

Пролетарский район: 257-52-67,

Советский район: 225-05-91.

Фото: Администрация Ростова.

В администрации Ростова на расширенном планерном совещании обсудили предоставление услуги «Социальное такси» для маломобильных граждан. Мера поддержки реализуется всеми районными Центрами социального обслуживания населения города и центром для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.В Ростове насчитывается 11 «социальных такси». Автомобили приезжают к маломобильным гражданам по графику работы учреждения, а также при наличии свободного времени и транспорта. Место назначения также определено: организации здравоохранения, социальной защиты населения, образования, спорта, судебные органы, на вокзалы.Сегодня маломобильные ростовчане всё чаще хотят быть включенными в общественную и культурную жизнь города, посещать места для проведения досуга или занятий спортом.- Услуга «Социальное такси» стала более востребованной. Уже закуплены машины в Октябрьский, Ворошиловский, Первомайский и Советский районы Ростова. В Ворошиловский машина передана, в остальные три авто передадут до конца года. Дал поручение включить в бюджет средства на приобретение авто для оставшихся районов города — Пролетарского, Кировского, Ленинского и Железнодорожного, - добавил глава администрации Ростова-на-Дону.