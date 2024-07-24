Алексей Логвиненко рассказал о новом электронном экскурсоводе по Ростову

Фото: https://tourism.rostov-gorod.ru/guides/

В копилке аудиогидов по Ростову-на-Дону для жителей и гостей города появилась еще одна экскурсия. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.С помощью новой аудиоэкскурсии можно совершить увлекательную часовую прогулку по одному из самых любимых мест отдыха горожан и туристов – парку имени М.Горького, который расположен в самом центре Ростова-на-Дону.- Электронный экскурсовод расскажет о знаковых местах парка. Туристы сделают семь остановок: первая публичная библиотека и музей, летняя концертная эстрада парка, старинный мостик «виадук», фонтаны, памятники, другие интересные объекты, - поделился Алексей Валентинович.Аудиогид представлен на двух языках - русском и английском. Получить доступ к электронной экскурсии может любой желающий на официальном туристском портале города, а также на платформе izi.TRAVEL.Всего на туристическом интернет-портале для ростовчан и гостей города насчитывается более 15 экскурсий различной направленности. Благодаря бесплатному аудиогиду в любое время можно познакомиться с историей главной улицы Ростова-на-Дону — Большой Садовой, с интересом прогуляться по городской набережной, узнать тайны колоритной Нахичевани, увидеть мозаичные панно в переходах города и креативные места города, посетить храмы донской столицы, с экскурсией прокатиться на автобусе №3 и проехать на велосипеде по экскурсионному маршруту, а также многое другое.