Алексей Логвиненко рассказал о новом электронном экскурсоводе по Ростову
В копилке аудиогидов по Ростову-на-Дону для жителей и гостей города появилась еще одна экскурсия. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
С помощью новой аудиоэкскурсии можно совершить увлекательную часовую прогулку по одному из самых любимых мест отдыха горожан и туристов – парку имени М.Горького, который расположен в самом центре Ростова-на-Дону.
- Электронный экскурсовод расскажет о знаковых местах парка. Туристы сделают семь остановок: первая публичная библиотека и музей, летняя концертная эстрада парка, старинный мостик «виадук», фонтаны, памятники, другие интересные объекты, - поделился Алексей Валентинович.
Аудиогид представлен на двух языках - русском и английском. Получить доступ к электронной экскурсии может любой желающий на официальном туристском портале города https://tourism.rostov-gorod.ru/guides/, а также на платформе izi.TRAVEL.
Всего на туристическом интернет-портале для ростовчан и гостей города насчитывается более 15 экскурсий различной направленности. Благодаря бесплатному аудиогиду в любое время можно познакомиться с историей главной улицы Ростова-на-Дону — Большой Садовой, с интересом прогуляться по городской набережной, узнать тайны колоритной Нахичевани, увидеть мозаичные панно в переходах города и креативные места города, посетить храмы донской столицы, с экскурсией прокатиться на автобусе №3 и проехать на велосипеде по экскурсионному маршруту, а также многое другое.