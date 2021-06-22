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Алексей Логвиненко назвал контрафактные запчасти причиной пожаров в автобусах Ростова

Алексей Логвиненко назвал контрафактные запчасти причиной пожаров в автобусах Ростова
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объяснил пожары в автобусах контрафактными запчастями. Об этом он рассказал в ходе заседания коллегии городской администрации 24 июня.

По словам Логвиненко, все три автобуса, сгоревшие накануне в пути, перед этим проходили плановый ремонт.

- Как только автобус выходит с планового ремонта с новыми запчастями, он начинает гореть на маршруте, - объяснил глава администрации. - Это происходит потому, что запчасти контрафактные.

Алексей Логвиненко отметил, что сейчас этой проблемой занимаются силовые структуры.

Покупку автобусов и запчастей нужно планировать на полгода и даже год вперед, закупать сразу больше запчастей.

- Когда мы переходим на зимний сезон, кондиционеры не нужны, поэтому стоимость запчастей на них будет падать, и спрос снизится, - добавил сити-менеджер. - Это оборотные деньги, и никто не хочет тратить их на запчасти, класть их на склад и таким образом «морозить» средства.

Однако мэр Ростова отметил, что подобные вопросы внутренние. Регулировать их должен сам бизнес. Поэтому перевозчикам придется применить комплексный подход, чтобы исправить ситуацию с контрафактными запчастями.

Напомним, с середины мая по середину июня в Ростове трижды загорались автобусы с пассажирами. Первые два пожара случились на проспекте Стачки. А в июне произошло возгорание автобуса № 10. Огонь вспыхнул в районе Военведа. Во всех трех случаях никто из людей не пострадал. А вот транспорт сгорел дотла - автобусы вряд ли смогут восстановить.

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