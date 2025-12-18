Трое погибли в результате атаки беспилотников в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области три человека погибли в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Напомним, ночью в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Атаку отразили в Ростов, Таганроге и городе Батайске. В результате пожар случился на грузовом судне, два члена экипажа скончались. Еще три человека получили ранения. Огонь ликвидировали на площади в 20 квадратных метров.В городе Батайске ранения получили семь человек. Четверым была оказана медпомощь на месте происшествия, троих – госпитализировали. Один из пострадавших погиб. Информация уточняется.