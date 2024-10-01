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Алексей Логвиненко: К зиме подготовлены все соцобъекты Ростова

Алексей Логвиненко: К зиме подготовлены все соцобъекты Ростова
Глава администрации Ростова-на-Дону провел расширенное планерное совещание. Алексей Логвиненко вместе с коллегами обсудил актуальные вопросы, которые касаются города и его жителей. Одной из главных тем стала подготовка городского хозяйства к отопительному периоду 2024–2025 годов.

Работы идут по графику и уже подходят к завершению. К зиме подготовлены все социальные объекты городского и областного подчинения: школы, детские сады, поликлиники, больницы и родильные дома.

- Регламентные работы выполнены в 4 653 многоквартирных домах с центральным отоплением из 4 807. В оставшихся управляющие компании и ТСЖ должны все сделать до 10 октября, - отметил Алексей Логвиненко. - Для безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ увеличены объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения.

В 2024 году суммарный объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры составит около пяти миллиардов рублей. Также проводится работа по принятию бесхозных тепловых вводов в муниципальную собственность с последующей передачей на баланс ресурсоснабжающих организаций.

- По итогам совещания поставил задачу перед коммунальными службами выполнить оставшиеся мероприятия по подготовке к зиме в срок и качественно, чтобы запустить отопление вовремя. И при запуске тепла обязательно нарастить число аварийных бригад для оперативного устранения возможных дефектов, - добавил глава администрации Ростова-на-Дону.
Фото: Администрация Ростова
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