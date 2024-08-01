Алексей Логвиненко: В настоящее время к зимнему сезону подготовили уже 319 муниципальных образовательных организаций

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В Ростове-на-Дону активно готовятся к отопительному сезону. Ситуация находится на контроле администрации города.Совсем скоро теплое лето сменит холодная осень. Чтобы жители не замерзли в своих квартирах, в городе начали активную подготовку к отопительному сезону. В настоящее время к зимнему сезону подготовили уже 319 муниципальных образовательных организаций. Также из 248 областных объектов здравоохранения и образования регламентные работы завершены в 154. Это 62% от общего объема. Подготовку объектов социальной сферы завершат до 15 сентября.- Кроме того, выполнены промывка, ревизия и опрессовка внутридомовых систем в 3 207 многоквартирных домах с центральным отоплением из 4 807, что составляет 67%. Подготовку жилищного фонда к отопительному сезону планируется завершить также к 15 сентября, - сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Активная работа ведется специалистами на теплоисточниках, чтобы избежать коммунальных аварий. Таким образом, АО «Теплокоммунэнерго» из 166 котельных уже подготовлены 137 котельных, что составляет 83%. Также ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» завершен комплекс работ по подготовке оборудования РТЭЦ-2, РК-3, РК-4 и центральной котельной.- Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов ведутся строго по плану без отставания и находятся на постоянном контроле администрации города, - добавил Алексей Валентинович.Добавим, что годом ранее отопительный сезон стартовал 11 октября. В течение двух недель каждый из жителей получил тепло в свои квартиры.