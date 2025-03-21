Дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовали в Ростове

- Понимаю, что качество выполняемых работ — это важный аспект, который напрямую влияет на комфорт и безопасность передвижения по нашим дорогам, - отметил Александр Скрябин. - Поэтому поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову усилить контроль за подрядчиками в части выполнения всех требований и стандартов.

Фото: Администрация РО

В Ростове в 2025 году стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего работы запланированы на 37 улицах общей протяженностью более 45 километров и на общей площади 607,4 тысячи квадратных метров.Ремонтные работы дорожного полотна запланированы на таких улицах:ул. Тургеневская (пер. Братский – пр. Ворошиловский); пр. Чехова (ул. Большая Садовая – ул. Красноармейская); ул. Верещагина; пер. Ашхабадский (ул. Ленина – ул. Подъездная); ул. Профинтерна; ул. Малиновского (ул. Доватора - пр. Коммунистический); ул. Пановой (ул. Образцовая – ул. Менжинского); б. Комарова (северная сторона, пр. Королева – пр. Космонавтов); б. Комарова (южная сторона) - ул. Волкова (ул. Добровольского - мост по ул. Белорусской через р. Темерник); ул. Большая Садовая (пр. Ворошиловский - пр. Кировский); ул. Новаторов; ул. Пржевальского (ул. Каширская – ул. Кузнечная); ул. Магнитогорская (от дома № 10 до дома № 4) и т. д.Отметим, что по 36 объектам подрядчики уже определены. А по объекту «Мост по улице Белорусской через реку Темерник» конкурсные процедуры еще идут.Подрядные организации уже приступили к работам на улице Каяни, по улице Миронова от дома № 6 и до строения № 16, по бульвару Комарова по южной стороне и до улицы Волкова (от Добровольского и до моста по улице Белоруской через реку Темерник), а также на улице Капустина.Стоит отметить, что вопросам улучшения качества ремонта дорог городские власти уделяют особое внимание. Эта тема поднималась и в программном выступлении главы города.